Honda wird sich vom Standort im südbritischen Swindon trennen. Neuer Eigentümer wird Panattoni, ein Service-Entwickler für Logistik- und Industrieimmobilien. Das Werk in Swindon ist seit 1985 im Besitz von Honda, im Rahmen einer 2019 verkündeten Neustrukturierung wurde jedoch das Aus für die Produktionsstätte im Sommer dieses Jahres beschlossen. Nach Ablauf der Fertigung am 30. Juli werde man mit der Stilllegung des Werkes beginnen, heißt es beim japanischen Autobauer. Die Übergabe an Panattoni ...

