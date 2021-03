Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. AURELIUS erzielte demnach im Geschäftsjahr 2020 einen Konzerngesamtumsatz im Rahmen der Erwartungen von 3.230,1 Mio. EUR (2019: 3.612,1 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 3.415,8 Mio. EUR nach 3.131,6 Mio. EUR im Vorjahr. EBITDA des Gesamtkonzerns mit 431,1 Mio. EUR deutlich über Vorjahreswert Das EBITDA des Gesamtkonzerns stieg in einem herausfordernden Umfeld von 271,4 Mio. EUR in 2019 deutlich auf ...

