Der seit September 2020 in Fankfurt gelistete Reisemobil-Konzern Knaus-Tabbert hat seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 24.349 Fahrzeuge (Vorjahr 25.729) abgesetzt. Der Gesamtumsatz in Höhe von 794,6 Mio. Euro resultierte den Angaben zufolge zu 70,9 Prozent (11.644 Stück, Vorjahr 11.797 Stück) aus Reisemobilen. Der Verkauf von Wohnwagen trug mit 26,2 Prozent (12.705 Stück, Vorjahr 13.932 Stück) zum Gesamtumsatz bei. Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt bei 46,6 Mio. Euro nach 45,9 Mio. Euro im Vorjahr. Für 2020 soll eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Knaus Tabbert im Geschäftsjahr 2020 einen ...

