Der Messgerätehersteller Yokogawa erweitert seine Produktfamilie OpreX von Analysatoren für die Wasseraufbereitung. Außerdem expandiert er in neue Märkte. Die Analysatoren sind damit in Südostasien, dem Mittleren Osten, Südkorea, Australien und Taiwan erhältlich, ab April 2021 auch in Nord- und Südamerika, Europa und China. Die Geräte verfügen über Selbstdiagnosefunktionen, die die Wartung von Prozessanlagen ...

