Sanofi will über 600 Millionen Euro in eine neue Impfstoffproduktionsanlage am Standort in Toronto, Kanada, investieren. Damit sollen zusätzliche Antigen- und Abfüllkapazitäten für den hochdosierten, vierwertigen Grippeimpfstoff Fluzone gebaut werden. Mit der Investition will Sanofi die Lieferfähigkeit in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa erhöhen. Der Pharmakonzern geht davon aus, dass die neue Anlage im Jahr 2026 in Betrieb genommen werden kann, nachdem Planung, Bau, Tests und Qualifizierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...