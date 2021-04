Der Aufsichtsrat des Chemie- und Kunststoffkonzerns Borealis hat Thomas Gangl (49) zum neuen CEO ernannt. Gangil tritt zum mit 1. April 2021 die Nachfolge von Alfred Stern (56) an, der als Vorstandsmitglied für Chemicals & Materials in die OMV wechselt. Gangl verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der OMV, die drei Viertel der Anteile an Borealis hält. Dort hatte der Manager den Raffinerie- und Petrochemie-Bereich ...

