Die aktuell längste Serie: Klöckner mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.44%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Mittwoch paragon mit 23,89% auf 14,00 (1144% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 45,08%) vor Baumot Group mit 19,76% auf 0,07 (101% Vol.; 1W -60,12%) und Grammer mit 16,44% auf 25,50 (1673% Vol.; 1W 11,84%). Die Tagesverlierer: Home24 mit -9,98% auf 18,53 (275% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,83%), Biofrontera mit -8,93% auf 2,35 (159% Vol.; 1W -6,94%), ElringKlinger mit -6,98% auf 12,52 (325% Vol.; 1W -6,29%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (3186,64 Mio.), Vestas (3040,81) und Palantir (2862,74). Umsatzausreisser nach oben ...

