In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,00%-Anleihe der Diok RealEstate AG (WKN A2NBY2) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die KFM-Experten stufen die Bewertung im Vergleich zum letzten Barometer im Juni 2019 damit um 0,5 Punkte herab.

Das Geschäftsmodell der Diok zeichne sich laut KFM-Analyse durch ein konsequentes Auswahlverfahren und festgelegte Investitionsbedingungen aus. Mit dem Fokus auf Sekundärstandorte und Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial besetze die Diok RealEstate AG eine attraktive Nische im Immobiliensegment, die sich auch in der Corona-Krise als werthaltig beweise.

INFO: Die Diok RealEstate AG mit Sitz in Köln hat sich auf qualitativ hochwertige Büroimmobilien in guten bis sehr guten Mikrolagen an deutschen Sekundärstandorten und ausgewählten mittelgroßen Städten spezialisiert.

Diok RealEstate-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte unbesicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe der Diok RealEstate AG mit einer Laufzeit bis 30.09.2023 ist mit einem Zinskupon in Höhe ...

