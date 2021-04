Der Tarifabschluss zwischen dem Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen (Metall NRW) und der IG Metall sieht vor, dass die rund 700.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW eine Corona-Beihilfe im Juni 2021 in Höhe von 500 Euro erhalten sowie eine jährliche Sonderzahlung von 18,4 % eines Monatsentgelts im Februar 2022 sowie von 27,6 % ab Februar 2023. Dieses sogenannte Transformationsgeld bleibt dauerhaft als jährliche Sonderzahlung bestehen und wird monatlich mit 2,3 % des Monatsentgelts sozusagen angespart. So ergeben 8 x 2,3 % schließlich 18,4 % für das ...

