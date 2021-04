Mit heutigem Tag (1. April) werden die von Verbund emittierten Green and Sustainability-Linked Notes in den Handel der Wiener Börse aufgenommen. Die Anleihe kombiniert die Merkmale einer ökologisch-nachhaltigen Verwendung von Erlösen mit einem Zinssatz Step-up, der an unternehmensweite Nachhaltigkeitsziele gebunden ist ("Sustainablity-linked"). Der Green Bond hat, wie berichtet, eine Laufzeit von 20 Jahren, ein Volumen von 500 Mio. Euro, die Stückelung liegt bei 100.000 Euro, der Zinssatz beträgt 0,9 Prozent. Für die nachhaltige Strukturierung wurde laut Verbund ein Preisvorteil von ca. 10 bis 15 Basispunkten ("Greenium") erzielt. Die vierfach überzeichnete Anleihe dient zur Finanzierung klar definierter nachhaltiger Projekte, ...

