Immer mehr Tech-Konzerne entdecken die Automobilbranche für sich. Auch der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi folgt diesem Trend und kündigt Milliardeninvestitionen an, um künftig Elektroautos zu produzieren. Der vor allem als Smartphone-Anbieter bekannte chinesische Xiaomi-Konzern geht unter die Autobauer. In den kommenden zehn Jahren sollen dafür zehn Milliarden US-Dollar investiert werden. Gründer und Konzernchef Lei Jun will laut dem Unternehmen die Führung der neuen Auto-Tochter selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...