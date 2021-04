Seit Jahresbeginn hat der Mangel an Halbleitern die Autoindustrie fest im Griff. Eine Erholung ist derzeit nicht in Sicht, weshalb nun auch Hyundai seine heimische Produktion teilweise pausieren muss. Die weltweiten Versorgungsengpässe bei wichtigen Halbleiter-Produkten wie Elektronik-Chips hat nun Auswirkungen auf die Produktion bei Hyundai. Der südkoreanische OEM stoppt teilweise seine heimische Produktion. Vom 7. bis zum 14. April werde das Werk Nummer Eins in der südöstlichen Stadt Ulsan abgeschaltet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...