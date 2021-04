In der verkürzten Kar-Woche (Kalenderwoche 13 vom 29.03. bis 01.04.2021) ruft die Eyemaxx Real Estate AG ihre Anleihegläubiger der Unternehmensanleihen 2018/23, 2019/24 und 2020/25 zu einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 6. und 8. April 2021 auf. Die Gläubiger sollen der Absenkung der Einhaltung der Mindesteigenkapitalquote im Konzern auf 15 % zustimmen. So soll verhindert werden, dass Eyemaxx den kurzfristigen Schwankungen von Projektbewertungen beziehungsweise deren Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote ausgeliefert ist. Ein Verfehlen der Mindesteigenkapitalquote soll zudem eine zusätzliche Anleihe-Verzinsung von 0,5 % p.a. zur Folge haben. Im Vorfeld der anstehenden Gläubiger-Abstimmung hat sich Eyemaxx-Vorstand Dr. Michael Müller sowohl in einem Brief als auch in einer Video-Ansprache noch einmal an seine Investoren gewendet und über die aktuellen Geschäftsentwicklungen des Unternehmens informiert. Eyemaxx ist ein etablierter Anleiheemittent, der bereits sieben Anleihen pünktlich zurückbezahlt hat. Für das Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Eyemaxx mit einem Verlust zwischen 28 und 35 Mio. Euro. Die finale Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/20 wird erst im Mai 2021 erfolgen.

Die Karlsberg Brauerei GmbH verzeichnet im Corona-Jahr 2020 zwar einen Umsatz-Rückgang um 12,9 Mio. Euro auf 112,9 Mio. Euro, kann aber durch Kosteneinsparungen und erhöhte sonstige Erträge das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr stabil halten. So liegt das adjustierte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (adj. EBITDA) bei 21,3 Mio. Euro (Vorjahr: 19,7 Mio. Euro) und das adjustierte Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...