Am 4.4.2021 ist heuer Ostersonntag und handelsfrei, bis dahin wird sich an den Börsen, die gestern nachbörslich noch weiter angezogen haben, nichts mehr verändern. Der 4.4. ist für uns ein wichtiges Datum. Denn vor 19 Jahren starteten wir unsere Österreich-bezogenen Real Money Veranlagungen mit 10.000 Euro. Gestern Schluss ist der Wert erstmals über 110.000 Euro gegangen, also eine Ver11-fachung und - das ist die viel rundere Zahl - ein Plus von 1000 Prozent. Und so ist das gelaufen: Am 4.4.2002 starteten wir mit 10.000 Euro Real Money bei brokerjet ein Depot, das knapp 10 Jahre volltransparent mit täglichem Screenshot geführt wurde. Das machte ich damals als Geschäftsführer von zunächst WirtschaftsBlatt Online und später ...

Den vollständigen Artikel lesen ...