Liebe Leser! Heute ist zwar Karfreitag und handelsfrei, aber wir bringen trotzdem einen gabb. Einfach, weil es vor Ostern noch guten Newsflow gegeben hat. Und vor allem Rekorde: Zum einen an der Wiener Börse (siehe Statistik in diesem gabb), zum anderen auch in unserer Echtgeldveranlagung, die pünktlich zum 19. Geburtstag (Start erfolgte am 4.4.2002) die 1000 Prozent Plus erreicht hat. Zuvor aber die ATX-Beobachtungsliste 3/2021, die von der Wiener Börse gestern nach Marktschluss veröffentlicht wurde. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 04/2020 bis 03/2021 der prime market-Werte. Sie hat 7/12 Bedeutung für die nächste Umstellung im September.Und so sieht es aus: ATX: Die Umstellung EVN statt Telekom hat sich in der aktuellen Liste ...

