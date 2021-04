Trading in Own Shares From 25th of March to 1st of April 2021

Issuer: SEB S.A. (Paris:SK)

Types of securities: ordinary shares

ISIN: FR0000121709

LEI Code: 969500WP61NBK098AC47

Securities repurchasing programme decided by the combined Shareholders' Meetingon May,19th 2020

Programme disclosed to the AMF on July,7th 2020

Stockbroker: SOCIETE GENERALE

Company Company LEI Code Instrument

Code Transaction

Date (Day) ISIN Code Way Daily Volume

(Nb of

securities)

Daily Weighted

Average Price

Of Purchase Exchange SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 25-Mar-21 FR0000121709 B 113 144,9770 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 25-Mar-21 FR0000121709 B 138 145,0000 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 25-Mar-21 FR0000121709 B 100 145,0000 TQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-Mar-21 FR0000121709 B 50 150,0000 AQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-Mar-21 FR0000121709 B 50 150,0000 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-Mar-21 FR0000121709 B 150 150,0000 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 30-Mar-21 FR0000121709 B 50 150,0000 TQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 1-Apr-21 FR0000121709 B 231 149,5636 AQE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 1-Apr-21 FR0000121709 B 235 149,6911 DXE SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 1-Apr-21 FR0000121709 B 656 149,6867 ENX SEB 969500WP61NBK098AC47 SK.PA 1-Apr-21 FR0000121709 B 108 149,8250 TQE TOTAL 1 881 148,8541

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:34.423273 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 13 ENX 00566640090TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021032513057 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:34.426873 +0000 FR0000121709 144,80 EUR 1 DXE 00566640091TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000S3 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:34.430518 +0000 FR0000121709 144,80 EUR 6 DXE 00566640092TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000S4 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:34.434092 +0000 FR0000121709 144,80 EUR 2 DXE 00566640093TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000S5 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:34.437608 +0000 FR0000121709 144,80 EUR 4 DXE 00566640094TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q000S6 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:34.625455 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 11 ENX 00566640096TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021032513313 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:39.041218 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 1 ENX 00566640156TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021032513825 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:56.111815 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 89 ENX 00566640568TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021032514081 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:56.115243 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 5 ENX 00566640571TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021032514337 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:56.118489 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 3 ENX 00566640573TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021032514593 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:01:56.121668 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 3 ENX 00566640575TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021032514849 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:04:37.847888 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 13 ENX 00566644036TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021032517665 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:04:37.851547 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 23 TQE 00566644037TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05NgCoh5QhA AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:04:37.854990 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 77 TQE 00566644038TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05NgCoh5QhF AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:04:37.858446 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 77 DXE 00566644039TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q001RJ AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210325 08:04:37.861805 +0000 FR0000121709 145,00 EUR 23 DXE 00566644040TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q001RK AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210330 09:19:25.246666 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 50 TQE 00567713964TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05RH85KwFLn AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210330 09:19:25.252926 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 50 DXE 00567713965TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q00I3B AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210330 09:19:25.258615 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 150 ENX 00567713966TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021033042497 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210330 09:24:39.693493 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 11 AQE 00567716003TRLO1-1 B remi.soubies SEB B71191 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210330 09:29:19.319367 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 39 AQE 00567718192TRLO1-1 B remi.soubies SEB B74266 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:25:14.858930 +0100s FR0000121709 149,90 EUR 13 DXE 00568243140TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q0079I AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:25:15.763245 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 5 AQE 00568243147TRLO1-1 B nova.cb SEB B25387 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:25:17.465984 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 8 AQE 00568243173TRLO1-1 B nova.cb SEB B25422 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:25:17.971268 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 13 TQE 00568243198TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33Bwumn AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:25:35.310966 +0100s FR0000121709 149,90 EUR 17 ENX 00568243434TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040122529 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:25:38.017978 +0100s FR0000121709 149,90 EUR 7 ENX 00568243482TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040122785 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:28:31.062233 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 14 ENX 00568245939TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040125345 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:28:31.066617 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 150 ENX 00568245940TRLO1-1 B remi.soubies SEB 2021040125601 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:28:31.071665 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 50 TQE 00568245941TRLO1-1 B remi.soubies SEB E05Sj33Bx4V1 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:28:31.075918 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 50 DXE 00568245942TRLO1-1 B remi.soubies SEB 258Q007ZW AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:28:33.070241 +0100s FR0000121709 149,60 EUR 50 AQE 00568245966TRLO1-1 B remi.soubies SEB B27935 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:30:08.940883 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 13 DXE 00568247028TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q008J5 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:30:08.944187 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 20 ENX 00568247029TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040128417 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:30:09.143592 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 12 AQE 00568247034TRLO1-1 B nova.cb SEB B29391 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:33:04.096305 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 5 TQE 00568249192TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33BxH8e AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:35:56.677081 +0100s FR0000121709 149,70 EUR 1 AQE 00568251630TRLO1-1 B nova.cb SEB B33862 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:35:56.977852 +0100s FR0000121709 149,60 EUR 21 ENX 00568251635TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040132257 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:35:57.178663 +0100s FR0000121709 149,50 EUR 30 ENX 00568251636TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040134049 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:35:57.182473 +0100s FR0000121709 149,50 EUR 8 TQE 00568251637TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33BxR0i AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:35:58.480853 +0100s FR0000121709 149,40 EUR 7 DXE 00568251649TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q009US AGA* *AGA: PERFORMANCE SHARES AWARDED TO STAFF

Client Name PSI Name PSI LEI Code Timestamp ISIN Code Gross Price Currency Quantity Exchange Trade Set ID Trade Way Owner (Trade Entered By) Instrument Description Trading Venue Transaction ID Purposes SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:35:58.484199 +0100s FR0000121709 149,40 EUR 24 ENX 00568251650TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040134561 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:35:59.181831 +0100s FR0000121709 149,40 EUR 12 ENX 00568251656TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040135329 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:36:51.575857 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 14 ENX 00568252236TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040136353 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:36:51.592407 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 6 AQE 00568252241TRLO1-1 B nova.cb SEB B34625 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:36:52.177873 +0100s FR0000121709 149,20 EUR 12 DXE 00568252252TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A19 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:36:53.379870 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 11 ENX 00568252276TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040137377 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:37:27.858991 +0100s FR0000121709 149,40 EUR 6 ENX 00568252713TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040138913 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:37:27.862624 +0100s FR0000121709 149,40 EUR 8 DXE 00568252714TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A5N AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:37:28.667232 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 4 DXE 00568252723TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A5R AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:37:31.480691 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 4 DXE 00568252757TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00A62 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:10.808389 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 47 ENX 00568254133TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040140193 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:13.111839 +0100s FR0000121709 149,10 EUR 17 AQE 00568254167TRLO1-1 B nova.cb SEB B36251 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:17.521425 +0100s FR0000121709 149,20 EUR 17 ENX 00568254209TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040141473 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:30.552110 +0100s FR0000121709 149,00 EUR 19 AQE 00568254348TRLO1-1 B nova.cb SEB B36434 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:34.462993 +0100s FR0000121709 149,10 EUR 1 TQE 00568254392TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33Bxapx AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:42.583608 +0100s FR0000121709 149,10 EUR 23 ENX 00568254506TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040143265 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:42.684783 +0100s FR0000121709 149,20 EUR 10 DXE 00568254507TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00AN2 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:39:42.785285 +0100s FR0000121709 149,20 EUR 8 TQE 00568254508TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33BxbEU AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:40:54.162721 +0100s FR0000121709 149,50 EUR 16 ENX 00568256003TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040146593 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:42:54.638337 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 17 ENX 00568257558TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040147105 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:42:54.643013 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 3 ENX 00568257559TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040147361 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:42:54.647973 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 20 DXE 00568257561TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00BDB AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:42:54.737932 +0100s FR0000121709 149,40 EUR 32 AQE 00568257565TRLO1-1 B nova.cb SEB B38520 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:42:55.242183 +0100s FR0000121709 149,50 EUR 29 ENX 00568257592TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040149153 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:42:56.244386 +0100s FR0000121709 149,30 EUR 17 DXE 00568257632TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00BE0 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:42:57.053930 +0100s FR0000121709 149,50 EUR 18 ENX 00568257662TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040149921 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:48:09.887741 +0100s FR0000121709 149,60 EUR 12 AQE 00568261580TRLO1-1 B nova.cb SEB B41907 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:48:30.126213 +0100s FR0000121709 149,60 EUR 19 AQE 00568261799TRLO1-1 B nova.cb SEB B42109 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:53:23.467810 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 9 DXE 00568265264TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00DU8 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:53:23.471363 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 20 ENX 00568265265TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040151969 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:58:59.666240 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 10 AQE 00568268876TRLO1-1 B nova.cb SEB B48023 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:58:59.671186 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 5 AQE 00568268877TRLO1-1 B nova.cb SEB B48024 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 08:58:59.765423 +0100s FR0000121709 149,90 EUR 21 ENX 00568268879TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040153761 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:02:17.193650 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 8 AQE 00568271750TRLO1-1 B nova.cb SEB B49710 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:02:17.597274 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 2 AQE 00568271767TRLO1-1 B nova.cb SEB B49715 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:06:03.090644 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 5 TQE 00568274568TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33ByiJh AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:06:03.095111 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 8 AQE 00568274571TRLO1-1 B nova.cb SEB B51843 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:06:03.103594 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 1 TQE 00568274575TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33ByiK8 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:10:26.351373 +0100s FR0000121709 149,70 EUR 1 ENX 00568277737TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040156065 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:17:56.816602 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 14 TQE 00568283216TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33Bz9kF AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:17:56.820218 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 17 AQE 00568283218TRLO1-1 B nova.cb SEB B58553 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:17:56.823692 +0100s FR0000121709 149,70 EUR 22 DXE 00568283219TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00IRX AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:17:56.826852 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 24 ENX 00568283220TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040158881 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:17:56.829902 +0100s FR0000121709 149,90 EUR 30 ENX 00568283221TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040159137 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:17:56.832997 +0100s FR0000121709 149,90 EUR 1 ENX 00568283222TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040159393 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:17:57.117952 +0100s FR0000121709 149,90 EUR 12 ENX 00568283231TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040159649 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:22:10.768793 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 6 DXE 00568285656TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00JJN AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:22:10.774383 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 24 ENX 00568285659TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040160929 AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:22:10.780622 +0100s FR0000121709 149,80 EUR 5 DXE 00568285660TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00JJO AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 09:25:46.128913 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 35 DXE 00568288485TRLO1-1 B nova.cb SEB 258Q00K9G AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 10:18:24.277599 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 3 TQE 00568316166TRLO1-1 B nova.cb SEB E05Sj33C1Rgj AGA* SEB S.A SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210401 10:19:13.360073 +0100s FR0000121709 150,00 EUR 27 ENX 00568316645TRLO1-1 B nova.cb SEB 2021040178593 AGA* *AGA: PERFORMANCE SHARES AWARDED TO STAFF

