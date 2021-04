Vorteil Hybrid VRF-Technologie: Kühlen oder Heizen mit minimierter Kältemittelfüllmenge © Mitsubishi Electric Europe B.V.

Mitsubishi Electric präsentiert die innovative Alternative zum Kaltwassersatz

Mit dem City Multi Hybrid VRF-System bringt der Technologieführer Mitsubishi Electric eine weltweit bisher einzigartige Lösung auf den Markt, die die Stärken eines direktverdampfenden mit denen eines wassergeführten Systems kombiniert.

Kältemittel kommt nur in der Außeneinheit und der Hydro Unit zum Einsatz. So sind auch Projekte realisierbar, bei denen Kältemittelleitungen in den Räumlichkeiten nicht gewünscht sind.

Zukunftsorientiertes Hybrid VRF Y-System: Kühlen oder Heizen in einem System ohne Kältemittel im Gebäude. © Mitsubishi Electric Europe B.V.

Hybrid VRF-Systeme von Mitsubishi Electric zum Kühlen oder Heizen arbeiten ...

