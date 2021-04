Eine Anzahl an Schwellenländern, besonders jene in Asien, könnten gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen. Länder wie China haben die Corona-Krise vergleichsweise gut überwunden. Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs laut chinesischem Statistikamt im Jahr 2020 um 2,3 Prozent und markierte damit die einzige Nation mit einem positiven Wachstum im Jahr 2020 unter den großen Volkswirtschaften der Welt. Für 2021 erwartet der Internationale Währungsfonds ein Wachstum von 7 Prozent. "Von Chinas Aufschwung und dem Appetit nach Rohstoffen profitieren viele Branchen", betont Péter Varga, Senior Professional Fondsmanager in der Erste Asset Management. Zudem investiert China kräftig in die Branchen der Zukunft. Das beginnt bei ...

