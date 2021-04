Die Technologie dazu basiert auf dem bewährten Online-Tool Techcalc des Saint-Gobain Schwesterunternehmens Isover. KaiCalc bietet dabei ein breites Angebot an thermischen Berechnungsszenarien und liefert nach wenigen Eingaben in Sekunden zuverlässige detaillierte Ergebnisse inklusive konkreten, länderspezifischen Dimensionsempfehlungen. Die Rechenverfahren beruhen auf den aktuellen Normen und Regeln der Technik (DIN EN ISO 12241, VDI 2055 und ASTM C 680).

Dabei wurde KaiCalc auf die Anforderungen einer technischen Isolierung mit elastomeren Dämmstoffen insbesondere im Anwendungsbereich der Kälte- und Klimatechnik hin erweitert und zugeschnitten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...