Bis am 19. April können die Inhaber der Papiere das Angebot annehmen, wie es am Dienstag in einer Medienmitteilung heisst. Ein erstes Zwischenergebnis soll es am 20. April geben.Santhera hat einen Rückkauf aller sich im Umlauf befindlichen Wandelobligationen mit einem Nennwert von 5'000 Franken gegen eine feste Gegenleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...