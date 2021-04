Weniger Wartungs- und Inspektionsaufwand, höhere Verfügbarkeit: Die Kernziele der Überwachung von Brownfield-Anlagen mit modernen Methoden sind klar. Die Wege dorthin allerdings deutlich weniger bekannt. In der Generalprobe zum Expertengespräch am 15.4. haben Profis aus Chemie und Prozessautomatisierung die Themen konkretisiert. Moderne Systeme und Ansätze der Prozessautomation ermöglichen es, bestehende Anlagen und -komponenten besser und einfacher zu überwachen. Vor allem die jüngsten Entwicklungen und das Etablieren eines "zweiten Kanals", wie er in der Namur Open Architecture, NOA, beschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...