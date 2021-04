S&T kauft zu, es wurde ein Kaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Axino Solutions GmbH mit Sitz in Aachen, Deutschland, abgeschlossen. Die 2016 gegründete Axino erzielte 2020 mit knapp 50 Mitarbeitern einen Umsatz von 7 Mio. Euro und bietet als Systemhaus mit eigenen IoT-Produkten ihre Leistungen in Mitteldeutschland an. Aufgrund der hohen Produktentwicklungskosten im IoT-Bereich als auch den Beeinträchtigungen durch die Covid-19-Pandemie wurde im Jänner 2021 ein Insolvenzverfahren eingeleitet, welches nunmehr im Anschluss an den Einstieg der S&T Gruppe beendet wird. Der Festkaufpreis für 100 Prozent an der Axino beträgt 200.000 Euro, dazu wird die finanzstarke S&T Gruppe die neue Tochter rekapitalisieren und profitiert somit von einem ...

