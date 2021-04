Gestern waren die wichtigsten europäischen Börsen auf Grund des Osterfeiertages geschlossen. Heute werden in Europa die Arbeitslosenzahlen für Spanien, Italien und die Eurozone sowie das Sentix Investorenvertrauen für die Eurozone veröffentlicht, morgen folgen die Einkaufsmanagerindices für Dienstleistungen für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die Eurozone, am Donnerstag dann die Auftragseingänge in der deutschen Industrie, die Handelsbilanz für Frankreich sowie die Erzeugerpreise in der Eurozone und am Freitag noch die Industrieproduktion in Frankreich, Spanien und Deutschland sowie die deutsche Handelsbilanz. Zentralbanksitzungen gibt es am Mittwoch in Ungarn und am Freitag in Polen. Unternehmensergebnisse sind am Donnerstag ...

