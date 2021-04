Die Strabag Property and Facility Services GmbH hat am 1.4.2021 im Rahmen eines Asset Deals den Geschäftsbetrieb der BAM Facility Services GmbH (BAM FS) erworben. Das bei München ansässige Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in Höhe von rd. 4 Mio. Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

