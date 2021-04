In fünf Jahrzehnten und über seinen offiziellen Start des Ruhestandes hinaus prägte Hermann Renz die Art und Weise, wie Bitzer seine Kunden technisch unterstützt und informiert. In den Jahren als Direktor Anwendungstechnik und Sonderprojekte entwickelte und hielt er unzählige Trainings und Seminare über Verdichter- und Systemtechnologien, Öl, Kältemittelumstel-lungen und vieles mehr. Einige dieser Themen sind nach wie vor aktuell und werden heute in der Schaufler Academy aktualisiert gelehrt. Reisen durch die ganze Welt, die ihn zu Anlagen an die abgelegensten Orte dieser Welt führten, prägten sein Berufsleben. Seine Expertise machte ihn zum gern gesehenen Sprecher auf Veranstaltungen und Seminaren in Australien, Amerika und Europa. Die Kundenberatung und das Vermitteln des gesammelten Wissens - ob persönlich, in den Bitzer Produkt-Handbüchern oder im Kältemittel-Report - waren ihm immer ein besonderes Anliegen. Im gerade erschienenen Bitzer Handbuch ...

