Wäre die Müllmafia ein legal operierender Konzern, wäre sie einer der größten Abfallentsorger in Europa. Nach einem aktuellen Bericht der Europäischen Kommission über die organisierte Kriminalität haben kriminelle Banden mit der illegalen Entsorgung von Abfällen in Europa im Jahr 2019 bis zu 15 Mrd € umgesetzt. Der Bericht "Mapping the risk of serious and organised crime infiltrating legitimate businesses" ...

