Ort des Tages: Knapp AG Headquarter. Was sie antreibt ist der Wille, immer neue Lösungen für die immer neuen Anforderungen von Produktion und Logistik zu entwickeln. Schon ihr Firmengründer Günter Knapp war ein Erfinder und Visionär. Innovation liegt also in ihrer Unternehmens-DNA. Dabei folgen sie ihrem Leitsatz making complexity simple. Denn ihr Ziel ist es, einfache, effiziente, sichere und wirtschaftliche Technologien und Automatisierungslösungen für die gesamte Wertschöpfungskette zur Verfügung zu stellen.Knapp bringt neueste Technologie in die Lagerlogistik. Mit ihren Kunden in aller Welt entwickeln sie maßgeschneiderte Systeme. Die einzigartige Verknüpfung von Branchenkenntnis und technologischem Wissen ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...