31x März hat es bisher in der ATX-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei -0,14 Prozent. Mit dem 5,14-Prozent-Plus im März 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf +0,03 Prozent erhöht. Der März überholt damit den Oktober und ist die Nr. 8 der 12 Monate. Jetzt kommt Top-Monat April. In der März-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel ist nun Marinomed vorne, dies mit durchschnittlich +5,11%, Sample aber nur 3 Jahre.. Knapp dahinter die Österreichische Post mit nun +4,68% in 15 Jahren. Bester ATXFive-Titel ist die Erste Group mit nun +2,67% in 24 Jahren. Extrema:06.04.2020: Top 1: Strabag: 13.3005% - [Top 2: 12.65% (04.11.2008), Top 3: 12.21% (19.09.2008)] Positive Serie in ...

