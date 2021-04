Biogena Group Invest startet die bereits angekündigte Kapitalerhöhung und gibt bis zu 1.995.000 neue, auf Inhaber lautende, stimmberechtigten Stückaktien zu einem Bezugspreis von 2,90 Euro je Neuer Aktie aus. Die Erlöse der Bezugsrechtsemission sollen zur Aufstockung des bestehenden 1,875%-Kommanditanteils an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG um bis zu 2 Prozent verwendet werden. Die Angebotsfrist beginnt am 12. April 2021 und endet am 29. April 2021.Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Ablauf der Bezugsfrist und Durchführung der Privatplatzierung voraussichtlich am 30. April 2021 festgelegt. Die Abwicklung und Lieferung der Neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises sowie der erste Handelstag der Neuen Aktien wird am oder um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...