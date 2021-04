Zuletzt war Daniel Artusi als Vice President in der Client Computing Group und als General Manager für den Bereich Connected Home bei der Intel Corporation tätig. Vor seiner Tätigkeit bei Intel war er CEO der Lantiq Deutschland GmbH, einem Fabless-Halbleiterunternehmen, das 2015 von Intel übernommen wurde. Darüber hinaus hatte er mehrere Führungspositionen bei anderen Halbleiter- und Technologieunternehmen inne, darunter Conexant Systems, Coldwatt, Inc., Silicon Laboratories und Motorola, Inc. Artusi ist derzeit Mitglied des Vorstands von MaxLinear, Inc., Minim und den Vorständen der privaten ...

