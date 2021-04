Der S&P500 zeigt weiterhin Stärke und nimmt Kurs auf die obere Trendkanalbegrenzung bei 4.100 Punkten. Im frühen Handel notiert der S&P 500 bei 4.081 Punkten nahezu unverändert. An der oberen Trendkanalbegrenzung ist der S&P 500 in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt. Nach dem langen Hochlauf wäre nun ebenfalls ein Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten möglich. Die erste Anlaufmarke wäre ...

