Es ist ein Leuchtturmprojekt für andere Länder: Porsche Asia Pacific und Shell planen, ein grenzüberschreitendes Hochleistungs-Ladenetz in Südostasien zu errichten. Der Ausbau soll an sechs Shell-Tankstellen erfolgen. Porsche Asia Pacific und Shell richten nach eigenen Angaben das erste grenzüberschreitende Hochleistungs-Ladenetz Südostasiens ein. Es soll zwölf Ladepunkte an sechs Shell-Tankstellen umfassen, die strategisch entlang der Nord-Süd-Autobahn Malaysias liegen. Damit können Fahrer von ...

