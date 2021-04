Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -1,8% auf 109,4, davor 5 Tage im Plus (8,37% Zuwachs von 102,8 auf 111,4), Immofinanz -0,56% auf 17,83, davor 5 Tage im Plus (6,16% Zuwachs von 16,89 auf 17,93), Goldbarren (250g, philoro) -0,22% auf 11924, davor 3 Tage im Plus (2,28% Zuwachs von 11684 auf 11950), Goldbarren (100g, philoro) -0,21% auf 4810, davor 3 Tage im Plus (2,27% Zuwachs von 4713 auf 4820), Goldbarren (1oz, philoro) -0,21% auf 1512,9, davor 3 Tage im Plus (2,23% Zuwachs von 1483 auf 1516,1), Addiko Bank -0,39% auf 12,7, davor 3 Tage im Plus (1,51% Zuwachs von 12,56 auf 12,75), Goldbarren (1000g, philoro) -0,21% auf 47516, davor 3 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 46553 auf 47618). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (2 Plätze gutgemacht, von 15 ...

