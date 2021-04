The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.04.2021

ISIN Name

AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD

CA22729L1076 CROPS INC.

PLGPPIK00011 FIGENE CAPITAL SA ZY-,50

US72941B1061 PLURALSIGHT INC. DL-,0001

US7405361079 HARBOUR ENE.SP.ADR LS-,50

US8326822074 SMTC CORP. NEW DL-,01

