Diese ermöglichen eine einfache Nutzung niedriger Vorlauftemperaturen im Gebäude-bestand. Das Unternehmen bietet damit ein Komplettprogramm von der Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung über die Wärme-speicherung sowie kontrollierten Wohnungs-lüftung bis hin zur Wärmeverteilung.

In der aktuellen Unterlage ist darüber hinaus erstmals die grundlegend überarbeitete Ecodan Wärmepumpenserie mit dem Kälte-mittel R32 enthalten. Außerdem sind die Monoblock- und Splitvarianten der Wärme-pumpen des Ratinger Unternehmens mit neuen Regelungssystemen ausgestattet, die einen erweiterten Funktionsumfang bieten. Die Schwerpunkte der neuen Preisliste wurden gezielt so gesetzt, dass sie dem Fachhand-werk und dem Fachplaner zahlreiche Vor-schläge und Hinweise für Systemkombinatio-nen bei individuellen Aufgabenstellungen im jeweiligen Objekt geben.

Dabei bietet insbesondere die Vielfalt im Leistungsspektrum die Möglichkeit der passgenauen Individualisierung für das jeweilige Objekt. So sind z. B. die Luft/Wasser-Wärmepumpen durch die Auswahl in Split- und Monoblockausführung sowie den Verdichtertechnologien Zubadan Inverter, Power Inverter und Eco Inverter bereits in sechs Basisvarianten verfügbar. Anhand weniger Rahmendaten ...

