Aktien: Corona beschert Biontech Wachstumsschub - Aktie bricht aus

Anzeige / Werbung Mit Pfizer zusammen entwickelt Biontech einen Covid-19-Impfstoff. Er ist ein Hoffnungsschimmer in der Corona-Krise - und macht sich für das deutsche Biotechnologieunternehmen doppelt bezahlt. Das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech ist einer der großen Gewinner der Coronavirus-Pandemie. Die Mainzer Firma, die 2019 an der Nasdaq debütierte, entwickelte zusammen mit dem Partnerkonzern Pfizer ein Vakzin gegen Covid-19. Dieser Erfolg schlägt sich nun auch in der Bilanz nieder. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Laut Biontech kletterten die Erlöse im abgelaufenen Jahr auf 482 Millionen Euro nach 109 Millionen Euro 2019. Operativ fiel zwar noch ein Minus von 82 Millionen Euro an - nachdem der Fehlbetrag im Jahr zuvor bei rund 182 Millionen Euro gelegen hatte. Unterm Strich stand weiteren Angaben zufolge aber ein Gewinn. Biontech bezifferte ihn auf gut 15 Millionen Euro. 2019 hatte noch ein Verlust von gut 179 Millionen Euro gestanden. Je Aktie lag der Gewinn bei 0,06 Euro nach minus 0,85 Euro im Jahr zuvor. Biontech-Aktie zieht wieder an Seit Ende Dezember ging es bei der Aktie von Biontech bergab und der Titel bildete einen kurzfristigen Abwärtstrend aus. Doch seit Ende März gab es eine Erholung und es wurde sogar die Abwärtstrendlinie geknackt. Unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum) wird nun der Widerstand bei 120 Euro angegriffen. Anschließend wartet als Widerstand das Rekordhoch knapp über 130 Euro. Die nächste Unterstützung liegt bei 110 Euro. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

