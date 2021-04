Die Vienna Insurance Group hat vom ungarischen Innenministerium die Information erhalten, dass der geplante Erwerb der Aegon Gesellschaften in Ungarn durch ein ausländisches Unternehmen untersagt werde. Man sei im Rahmen des Genehmigungsverfahrens seit Jänner 2021 bis dato in konstruktiven Gesprächen mit dem zuständigen ungarischen Finanzminister, so die VIG. Der Bescheid würde in Widerspruch zum bisherigen Verlauf der Gespräche stehen. Die Vienna Insurance Group geht von einer zeitnahen positiven Klärung dieses Themas aus, so die Gesellschaft.

