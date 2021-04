Der französische Umweltkonzern Suez will seine Entsorgungsaktivitäten in Australien für umgerechnet rund 1,63 Mrd € an den dortigen Marktführer Cleanaway verkaufen. Den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung gaben die beiden Unternehmen am Montag bekannt. Suez kann allerdings bis zum 6. Mai von dem Verkauf zurücktreten, falls bis dahin eine Grundsatzeinigung über eine vollständige Übernahme des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...