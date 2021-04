Leichte Zugewinne gab es gestern auch für die heimische Börse, wenngleich das Plus für den ATX mit 0,3% etwas geringer ausfiel als bei den großen europäischen Indices. Auch in Wien beflügelte die Aussicht auf eine rasche Erholung der Wirtschaft, die Sorgen um die Pandemie rückten trotz einer Verlängerung des Lockdowns im Osten des Landes in den Hintergrund. Da half auch, dass der Konjunkturindex des Analysehauses Sentix für die Eurozone den höchsten Wert seit August 2018 erreichte. Zudem hob der Internationale Währungsfonds trotz der anhaltenden Coronapandemie die globale Konjunkturprognose für 2021 und 2022 an, es wird jetzt mit einem Wachstum von 6,0% in diesem Jahr und von 4,4% im nächsten Jahr gerechnet. Die Erste ...

