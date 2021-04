Für unsere Partner for free (und für andere zu Freundschaftspreisen) haben wir mit heute drei neue Bereiche auf der Website gestartet. Voquz eröffnet "we are hiring!", Wienerberger "Geschäftsberichte" und beaconsmind ("Austrian Visual Worldwide Roadshow 2021").http://boerse-social.com/wearehiringhttps://boerse-social.com/companyreports/2021 https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/year/2021 Dazu beaconsmind-CEO Max Weiland: "Die Präsentation soll Ihnen einen Überblick zur Location-Based Marketing Lösung von beaconsmind geben und veranschaulichen, welche Mehrwerte das Unternehmen für Retail-Unternehmen schafft. Auf Slide 2 ist die Nutzung der Lösung am Point-Of-Sale veranschaulicht und Slide 3 unterstreicht die Relevanz von ...

