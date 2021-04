Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 12:07 liegt der der ATX TR mit +0.27 Prozent im Plus bei 6334 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +1.94% auf 6.83 Euro, dahinter Andritz mit +1.46% auf 39.53 Euro und Uniqa mit +1.17% auf 6.505 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15213 (+0.00%, Ultimo 2020: 13719). - Freude über das Impftempo überall ausserhalb der EU- Valneva in der FAZ- Voquz (we are hiring!), Wienerberger (Geschäftsbericht) und beaconsmind (Austrian Visual Worldwide Roadshow) begründen neue Landing Pages- Ako und Syquant bleiben bei Andritz bzw. CA Immo lästig- 7. Aktienturnier presented by IRW Press: Spannende Runde 1- PIR-News: Frequentis, Immofinanz, S Immo, VIG, Wiener Börse, ÖBAG, Valneva, ...

