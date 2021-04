Nachdem die S Immo ihre ordentliche Hauptversammlung, die ursprünglich am 30. April stattfinden hätte sollen, verschoben hat, gibt es nun eine Reaktion der Immofinanz. Diese verlangt nun eine a.o. HV rund um den 30. April und fordert die S Immo auf, eine a.o. HV einzuberufen. In dieser Hauptversammlung sollen die Aktionäre über die Satzungsänderung zur Aufhebung des Höchststimmrechts entscheiden, so die Immofinanz, die bekanntlich ein Angebot für die S Immo angekündigt und die Satzungsänderung als eine Bedingung für das Übernahmeangebot definiert hat. "Im Interesse der S Immo-Aktionäre als Angebotsadressaten soll eine Beschlussfassung nun in einer außerordentlichen Hauptversammlung erfolgen, damit möglichst rasch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...