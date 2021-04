Heute morgen freute man sich an den Börsen über das Impftempo. Und zwar überall, ausser in der EU. Biden hat sein Impfziel um zwei Wochen vorverlegt, nun sollen alle Amerikaner ab 19. April die Chance auf ein Vakzin haben. Um 12:07 liegt der der ATX TR mit +0.27 Prozent im Plus bei 6334 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +1.94% auf 6.83 Euro, dahinter Andritz mit +1.46% auf 39.53 Euro und Uniqa mit +1.17% auf 6.505 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15213 (+0.00%, Ultimo 2020: 13719). (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.04.)

