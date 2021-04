Biogena Group Invest startet die bereits angekündigte Kapitalerhöhung und gibt bis zu 1.995.000 neue, auf Inhaber lautende, stimmberechtigten Stückaktien zu einem Bezugspreis von 2,90 Euro je Aktie aus. Die Erlöse der Bezugsrechtsemission sollen zur Aufstockung des bestehenden 1,875%-Kommanditanteils an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG um bis zu 2 Prozent verwendet werden, wie es heißt. Der Vorstand beschloss zudem auch das Uplisting vom direct market in den direct market plus der Wiener Börse. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.04.)

