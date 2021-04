Ort des Tages: Hutchison Drei Austria GmbH Headquarter. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited in Hongkong und seit 2003 unter der Marke Drei am österreichischen Markt tätig. Drei hat 3,8 Millionen Kunden in Österreich, es fließen jährlich eine halbe Milliarde GB über ihr Netz und sie sind seit 2003 Pionier bei Lösungen für das digitale Leben. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich :Share link (Der Input von Kaya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.04.)

