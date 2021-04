Genf (awp) - Das Biotechunternehmen Addex will Aktien von bis zu 150 Millionen Dollar ausgeben. Jede Aktie könne in Form von American Depositary Shares (ADS) ausgegeben werden, erklärte Addex am Mittwoch in einer Prospekt an die US-Börsenaufsicht SEC. Jede ADS repräsentiere das Recht, sechs Aktien von Addex zu erhalten. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...