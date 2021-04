Das zweite Aktienrückkaufprogramm von ABB über bis zu 4,3 Mrd USD wird am Freitag beginnenFinanzinvestoren schließen sich für Übernahme von KPN zusammen (WSJ) Continental darf Sparte der Gemeinschaftsfirma mit Osram kaufen flatexDEGIRO überzeugt mit exzellenter Geschäftsentwicklung im stärksten Wachstumsjahr der Geschichte Gerresheimer startet gut in das Geschäftsjahr 2021 - Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt Infineon-Chef Reinhard Ploss rechnet noch mit monatelangem Chipmangel (Interview NZZ) Manz AG und GROB vereinbaren strategische Kooperation im Bereich Lithium-Ionen Batteriesysteme Mutares - neuer Rekordumsatz im Konzern und höchstes Holdingergebnis der Unternehmensgeschichte Nordex Group gewinnt 187-MW-Auftrag in der Türkei Börsenpläne des ...

