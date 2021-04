Nach guten Daten vom chinesischen Automarkt können die Aktien der deutschen Autobauer und Autozulieferer im vorbörslichen Handel zulegen. Am deutlichsten im Plus sind dabei die Aktien der Volkswagen AG mit 1,3 Prozent.Der chinesische Automarkt hat sich im März kräftig vom coronabedingten Vorjahreseinbruch erholt. Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler stieg im März im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...