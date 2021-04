Rund 11,8 Mio Tonnen Stahlschrott, so viel wie nie zuvor, haben die 27 EU-Staaten im letzten Jahr in die Türkei exportiert. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs um 20 Prozent, zeigen aktuell von der Europäischen Statistikbehörde Eurostat veröffentlichte Zahlen. Auch die Gesamtausfuhren der EU-27 in Länder außerhalb der Union erreichten mit 17,4 Mio Tonnen im Wert von 4,4 Mrd € einen ...

