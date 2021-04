Tesla greift zu scharfer Kritik an den Genehmigungsverfahren für sein Elektroauto-Werk bei Berlin. Dieses stehe in direktem Gegensatz zu der für die Bekämpfung des Klimawandels notwendigen Dringlichkeit entsprechender Projekte, so der Hersteller. Der US-Konzern argumentiert in einer Stellungnahme, die Fabrik helfe durch Verbreitung von E-Mobilität im Kampf gegen die Erderwärmung. "Der deutsche Genehmigungsrahmen für Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie für die Raumplanung steht in direktem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...